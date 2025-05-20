"Ценностная несовместимость": Главу Нюксенского округа уволили из-за видео дочери с угрозами отправки в зону СВО

Вероятно, новым главой района будет назначен ветеран СВО.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского округа Юлию Шевцову после публикации её дочерью видео с угрозами отправки в зону СВО.
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