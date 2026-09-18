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Украинский бизнес ухудшил оценку своей активности после двух месяцев роста

Украинский бизнес ухудшил оценку своей активности после двух месяцев роста

Украинские предприятия в августе ухудшили оценку текущей деловой активности после двух месяцев улучшения.

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