Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Русский защитил от мигрантов старушку в Дюссельдорфе. И был наказан властями

Русский защитил от мигрантов старушку в Дюссельдорфе. И был наказан властями

В Дюссельдорфе русский мужчина, проживший часть жизни в Молдавии, защитил старушку от мигрантов, которые издевались над пожилой женщиной.

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