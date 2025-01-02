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Победитель Суперкубка Италии получит 8 млн евро, финалист – 5 млн. По 3,6 млн получат оба победителя полуфиналов, по 1,6 млн заплатят проигравшим

Сегодня «Интер» вышел в финал турнира, обыграв «Аталанту» (2:0) в полуфинальном матче. Второй претендент на приз выяснится в завтрашнем матче «Милана» и «Ювентуса».

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