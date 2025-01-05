Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новая Сирия

Новая Сирия

Один из "героев новой свободной Сирии" — турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ Все бы ничего. но!Именно он, восемь лет назад, 19 декабря 2016 года, застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова с криками:"Аллаху акбар! Мы — потомки тех, кто поддерживал пророка Мухаммеда в джихаде.

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Комментарии
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людмила коптякова
Так то оно так, но с евреями нам тоже не по пути.. Да и Китай всегда себе на уме. Они с нами дружат пока им выгодно, поэтому ухо надо держать востро со всеми.
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10 час.
alik3456 Джексон
Вот америкосам  и евреям повезло. Будут развлекаться с террористами...
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3 час.
Николай ИВАНОВ
Всех лоббистов и коррупционеров на мигрантах на 25 лет (лес валить). Всех родственников работающих мигрантов и их семьи в течении 1 месяца депортировать на родину. Все мигранты работающие вне производственной сферы подлежат депортации.......  Прекратить все социальные выплаты мигрантам из госбюджета.  Чиновники покрывающие преступления совершенные мигрантами подлежат увольнению с занимаемых должностей
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2 час.

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