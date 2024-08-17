Mash: Долина подняла цену на корпоративы в 2,5 раза после аферы с квартирой

Стоимость выступления на корпоративах певицы Ларисы Долиной выросла в 2,5 раза после того, как артистка стала жертвой мошеннических действий с принадлежащей ей недвижимостью, сообщает Telegram-канал Mash.
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