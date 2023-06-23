Внедорожники китайской марки Tank не только брутально выглядят – они действительно оказались очень хороши на пересеченной местности

﻿﻿Одной из нашумевших новинок на российском рынке, несомненно, являются танкеры. Брутальный внешний вид, рамная конструкция, коробки передач с диапазоном замедления – «Танки» сразу давали понять, что нацелены на сегмент серьезных внедорожников.