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Переживания по поводу саммита в Швейцарии

Переживания по поводу саммита в Швейцарии

Что, говорят, Владимир Александрович сильно ругается и стыдит Байдена, который отказывается ехать спать в Швейцарию на важнейший саммит? У Байдена сейчас другие дела, зря президент сопредельной державы его гоняет и пытается заполучить на свои .

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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15 час.
MT
Marat Tuneev
Сволочь.
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15 час.
нБ
наил Булатов
откуда? он и не знает, что про него уже написано-в угаре  наркомании он от  блаженства  повис горлом на своем любимом галстуке, оставив в сильном огорчении своих любимых родных😰😱
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5 час.

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