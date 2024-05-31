Что, говорят, Владимир Александрович сильно ругается и стыдит Байдена, который отказывается ехать спать в Швейцарию на важнейший саммит? У Байдена сейчас другие дела, зря президент сопредельной державы его гоняет и пытается заполучить на свои .
Переживания по поводу саммита в Швейцарии
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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15 час.
MT
Marat Tuneev
Сволочь.
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15 час.
нБ
наил Булатов
откуда? он и не знает, что про него уже написано-в угаре наркомании он от блаженства повис горлом на своем любимом галстуке, оставив в сильном огорчении своих любимых родных😰😱
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5 час.
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