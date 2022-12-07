Бах усомнился в необходимости защитных мер: НХЛ и теннис России рады

Президент МОК анонсировал обсуждение допуска наших спортсменов еще не один раз Обсуждение вопроса участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже будет продолжено на олимпийском саммите 9 декабря, а затем и в следующем году.