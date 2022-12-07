Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Бах усомнился в необходимости защитных мер: НХЛ и теннис России рады

Бах усомнился в необходимости защитных мер: НХЛ и теннис России рады

Президент МОК анонсировал обсуждение допуска наших спортсменов еще не один раз Обсуждение вопроса участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже будет продолжено на олимпийском саммите 9 декабря, а затем и в следующем году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх