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Компания братьев Башковых заплатит 190 млн рублей за загрязнение леса под Сургутом

Компания братьев Башковых заплатит 190 млн рублей за загрязнение леса под Сургутом

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «Дорстройиндустрии» — компании братьев Башковых, совладельцев крупного дорожного подрядчика «ЮВиС», зарабатывающего на госконтрактах в Югре.

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