Необычный дизайн аптеки в Греции

Студия KLab architecture спроектировала одну из крупнейших аптек в городе Пирей, Греция. Здание площадью 600 квадратных метров расположено рядом с портом, ранее тут был старый склад, преобразованный в ночной клуб.
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