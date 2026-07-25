🚰 Сегодня часть Крыма осталась без воды из-за аварий на электросетях Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», водоснабжение отсутствует в Евпатории, поселках Заозерное, Мирный и Новоозерное.
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🚰 Сегодня часть Крыма осталась без воды из-за аварий на электросетях Как сообщили в предприятии «Вода Крыма», водоснабжение отсутствует в Евпатории, поселках Заозерное, Мирный и Новоозерное.