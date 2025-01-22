Местный житель рассказал о расстреле ВСУ мирных жителей Горняка в ДНР

Украинские боевики расстреливали мирных жителей Горняка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 января рассказал корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину местный житель и волонтер «Народного фронта» Дмитрий Шафиев.
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