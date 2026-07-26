DS: мужчину осудили на 42 года за смерть сына в раскаленной машине

Суд признал отца виновным в оставлении полуторагодовалого ребенка в запертом авто.Суд штата Флорида вынес приговор 34-летнему Скотту Аллену Гарднеру, назначив ему наказание в виде 42 лет тюремного заключения.
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