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Царьград

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DS: мужчину осудили на 42 года за смерть сына в раскаленной машине

DS: мужчину осудили на 42 года за смерть сына в раскаленной машине

Суд признал отца виновным в оставлении полуторагодовалого ребенка в запертом авто.Суд штата Флорида вынес приговор 34-летнему Скотту Аллену Гарднеру, назначив ему наказание в виде 42 лет тюремного заключения.

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