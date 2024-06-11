Собственников 5 деревянных сараев ищут в Калуге

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги напоминает владельцам временных объектов о необходимости предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых они расположеныУправление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги уведомляет собственников и владельцев земельных участков, на которых расположены 5 деревянных сараев, о необходимости предоставить на них правоустанавливающие документы.