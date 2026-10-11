Культурное значение вельветовых брюк в разные эпохи

Вельветовые брюки занимают удивительно парадоксальное место в культурной истории, одновременно являясь символом тяжёлого рабочего труда, академических и интеллектуальных устремлений, политического радикализма и богемного или контркультурного стиля.
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