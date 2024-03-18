Юнармейцы и воспитанники ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» - учащиеся МКОУ Филоновской школы желают всем процветания, мира и сплоченности, новых свершений и достижений на благо нашей Родины! 🇷🇺.
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Юнармейцы и воспитанники ГКСУ СО «Новоаннинский ЦПД» - учащиеся МКОУ Филоновской школы желают всем процветания, мира и сплоченности, новых свершений и достижений на благо нашей Родины! 🇷🇺.