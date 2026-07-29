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Центровой Рубен Герреро присоединился к «Бургосу»

30-летний испанский центровой Рубен Герреро (213 см) продолжит карьеру в «Бургосе». Прошлый сезон баскетболист отыграл в «Андорре», не получив значительного игрового времени.

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