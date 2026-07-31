Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что попал в конфликт из-за своего российского происхождения во время зарубежной поездки.
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