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Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»

Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что попал в конфликт из-за своего российского происхождения во время зарубежной поездки.

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