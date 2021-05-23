«Это был колоссальный риск». Рудковская объяснила, почему Манижа не выиграла Евровидение

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поделилась мнением по поводу того, почему певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме, заняла лишь девятое место.