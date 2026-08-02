Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пашинян подал в отставку

Пашинян подал в отставку

Отставка кабинета министров носит формальный характер и связана с началом работы нового состава парламента, избранного по итогам июньских выборов.

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ШКИПЕР
Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительства подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку. В конституции также закреплено, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Таким образом, действующий премьер Никол Пашинян снова возглавит правительство Армении.  ТАК ЧТО ХИТРОПОПЫЙ МЫКОЛА ПРОДОЛЖИТЬ МУТИТЬ ВОДУ,
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