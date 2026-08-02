Пашинян подал в отставку

ШКИПЕР

Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительства подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку. В конституции также закреплено, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Таким образом, действующий премьер Никол Пашинян снова возглавит правительство Армении. ТАК ЧТО ХИТРОПОПЫЙ МЫКОЛА ПРОДОЛЖИТЬ МУТИТЬ ВОДУ,