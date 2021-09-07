Коронавирус в цифрах: за сутки в Атырауской области скончались 3 человека

Эпидситуация в Атырауской области на 7 сентября в цифрах: 67 человек заболели Covid-19 за сутки; 1 005 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 75 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 9 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 3 человека скончались от Covid-19 за сутки; 5 645 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 548 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 203 504 человека; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 151 005 человек.