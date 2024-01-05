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Дакар-2024. Экстрем выиграл пролог, Леб – 3-й, Аль-Аттия – 12-й

В Саудовской Аравии состоялся пролог ралли-рейда «Дакар-2024». В классе внедорожников быстрейшим оказался Маттиас Экстрем на «Ауди», в то время как Нассер Аль-Аттия («Продрайв») стал 12-м.

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