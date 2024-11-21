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Царьград

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В Красноярском крае произошло массовое отравление школьников в столовой

В Красноярском крае произошло массовое отравление школьников в столовой

Второе за сутки массовое отравление школьников произошло в Красноярском крае, ученики из школы Канска попали в больницу.

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