Отрасли, где упадет спрос на кадры к 2030 году

Минэкомики ожидает снижения спроса на кадры в сельском хозяйстве и финансах К 2030 году потребность в работниках снизится в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании, ожидает Минэкономразвития.
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