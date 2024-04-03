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Конгрессвумен Грин: Украина не вернет США выделенные Киеву деньги

Конгрессвумен Грин: Украина не вернет США выделенные Киеву деньги

Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги.

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Комментарии
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Eduard
Хитрожопая Закалеба,вы никаки е кредиты отдавать и не собираетесь.Вы временщики у власти!
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20 час.
Eduard
Квартал95 пусть вам триллионы одалживает!
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20 час.
Eduard
Да вы укры на всё готовы лишь бы получить,по банкам Европы попрятать,а отдавать украинцы будут?С чего,с руин?
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20 час.

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