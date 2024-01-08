Секретное сотрудничество между США и Китаем — причины пандемии коронавируса? Елена ГалицкаяВзрыв информационного бомбосброса сделал резонанс в международном сообществе: секретное сотрудничество между американскими и китайскими учеными может быть связано с началом пандемии коронавируса, передают журналисты ftimes.