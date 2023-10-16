Российский боец подорвал себя гранатой вместе с пытавшимися взять его в плен националистами из «Азова»

Заявления Министерства обороны о том, что военнослужащие российской армии являются образцами мужества и стойкости, не являются пустыми словами, наши бойцы доказывают это каждый день, освобождая землю от украинских националистов.
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