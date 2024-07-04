Телеканал НТВ приступил к съёмкам новой остросюжетной драмы

История развернётся вокруг простого и честного парня Ильи Аверьянова, который, пытаясь понять, кто виновен в гибели отца, оказывается втянут в борьбу за власть между мэром города и криминальными авторитетами.
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