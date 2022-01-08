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Гендиректор «Югры»: «На данный момент КХЛ для нас в плане финансов неактуальна. Бюджет клуба – в топ 5-7 в ВХЛ»

Гендиректор «Югры» Василий Филипенко рассказал о ситуации с финансированием клуба.  – Накануне Нового года обсуждалась информация о том, какую сумму регион выделил на сезон «Югры» и может ли ее хватить для возвращения в КХЛ.

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