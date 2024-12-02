Уже и надоело говорить

Виктор Анисимов Чем ближе окончательное поражение украины на поле боя, чем ближе день безоговорочной капитуляции хохлов, тем чаще начинают раздаваться голоса о том как мы, Россия, будем налаживать отношения с побеждёнными украинцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии