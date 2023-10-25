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Weapons and Strategy: Ракеты РФ и КНР угрожают новым радарам США

Weapons and Strategy: Ракеты РФ и КНР угрожают новым радарам США

Военный аналитик Стивен Брайен указал на тот факт, что Соединённые Штаты запланировали возведение действующих за пределами горизонта радиолокаторов, которые позволят ещё на удалении выявлять запущенные Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой ракеты.

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