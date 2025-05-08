Здоровы домашние животные – здоровы дети

Советы о том, как избежать заболеваний, которые могут передаваться от домашних животных людям Домашние животные приносят много пользы: они несут радость, помогают укреплять наше эмоциональное и физическое здоровье, а также помогают прививать детям жизненные ценности и обучать социальным навыкам.