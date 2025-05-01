В нашем детском саду с 21.04.2025 по 26.04.2025 организована Неделя нулевого травматизма.В рамках Недели нулевого травматизма проведены следующие мероприятия:- профилактические беседы с работниками ´Концепция ´нулевого травматизма´ в сфере охраны труда´.
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