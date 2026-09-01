Президент России Владимир Путин 1 сентября напомнил, как первый представитель СССР в ООН Андрей Громыко получил на Западе прозвище «Господин Нет», отстаивая позицию страны и ее союзников на международной арене.
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