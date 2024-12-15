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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрэнк Камински присоединился к G-лиге, ожидается, что будет выступать за фарм-клуб «Торонто»

31-летний центровой участвовал в тренировочном лагере «Финикса», но не смог пробиться в ростер команды и был отчислен.

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