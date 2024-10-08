Минобороны РФ: саперы группы «Юг» ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР

Опасные находки уничтожаются на месте накладным зарядом Инженерно-саперные подразделения «Южной» группировки войск, продолжая сплошную очистку местности, ежедневно очищают 50-100 метров освобожденной территории ДНР от взрывоопасных предметов, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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