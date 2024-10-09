Только запад попытался вытащить одну ногу из зависимости от России, как по уши провалился в другую зависимость

СК

Сергей Ковалев

"... совершенно не подумали в Штатах"! о, как! штаты не думают, они исполняют. давно уже думает глобальный капитал в лице ТНК, задающих векторы движухи. вектор унасекомления пипла очевиден, его мона тока упомянуть. а вот что касается энергетики, то тут вектор был задан на паузу, по сути был нажат тормоз в развитии реальной энергетики, подмененной виртуальными аппендиксами, уводящими от реальности. в мiре и без того кратно не хватает ЭЭ, - раза в 2 - 2,5 по оценке неанглийских ученых. что это значит? - а это значит, что выровнять уровни жизни банально не представляется возможным до тех пор, пока ЭЭ не будет хотя бы просто хватать на самое необходимое, но всем. клич в сторону т.н. "возобновляемой" это фантик без содержания. ибо внутри возобновляемой куча ресурса далеко не возобновляемого, более того - конечного. заработать на росте стоимости этого ресурса? - это не стратегия, это тактика одного дня буквально. а далее вместо нужд промышленности и населения ЭЭ тратится на игрушки для взрослых мальчиков в виде машинок разновеликих на батарейках. где в свою очередь куча дорогого и невозобновляемого ресурса. более того, - цепочка, ведущая к накопленной в аккумуляторах авто ЭЭ длиннее и дороже традиционной с получением необходимой энергии на борту ТС. оно бы было понятно, - технологическое развитие не с пустыми карманами, если бы в основе был разум, а не игрушки. никто из специалистов не возражал бы, если бы ЭЭ пришла в зону закрытых помещений, даже городского общественного транспорта (тут гибриды безусловно), но переводить более 80% всей мiровой тепловой энергетики (примерно столько в % производят и тратят автомобили) на ЭЭ, которой кратно не хватает... расчет был на сильное торможение РФ, который не оправдался. отсюда спешное восстановление и возврат на исходные. тот самый "шаг назад". но не это важно для нас в этой ботве. наиважнейшая мысль, должная доминировать во всех головах, а прежде всего в головах чиновников разновеликих, - самый главный ресурс России не нефть и не газ, самый главный ресурс России её народ. на нём необходимо сосредоточиться, его развитием необходимо заниматься прежде всего, в него, родного, инвестировать максимально. а этого нет. нет в виде системы выращивания новых поколений, в виде воспитательно/образовательных учреждений для всех, ибо разум рождается не только в семьях "генералов", в виде связей науки и промышленности (отсутствие связующего звена между академиями и производством в виде НИИ), в виде утерянной преемственности поколений, когда каждое новое начинает с "чистого листа", т.е. не от достигнутого предками, а от предыдущей базы... нас мало. всего 145 млн. здесь суворовское "не числом, но уменьем" просто обязано быть во главе. а дальше капсистема, не позволяющая даже думать о главном. ибо давно избывшая себя конкуренция, подмененная глобальной экспансией, рулит совсем в другую сторону.