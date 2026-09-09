Мегалиты говорят. Часть 35 Имя им — Бахчисарайские сфинксы А ещё их зовут Савлу-Кая, что в переводе с тартарского означает «место Сава».
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"геологи официально признали Крым исключением из правил. А ведь это первый шаг к признанию факта ошибочности всей геологической науки. Нет никаких исключений. Есть процессы, которые до сих пор не объяснены."- Что ж тут непонятного? На планете Земля сначала представители звездных цивилизаций добывали полезные ископаемые, а потом различные цивилизации Земли чего-то строили, потом катаклизмы все разрушали, а потом снова.. И так много раз...