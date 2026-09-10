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Царьград

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СВР: Еврокомиссия поддержала обсуждение мобилизации женщин на Украине

СВР: Еврокомиссия поддержала обсуждение мобилизации женщин на Украине

СВР РФ: Еврокомиссия поддержала дискуссию о мобилизации женщин на Украине. Кая Каллас отметила нехватку "живой силы".

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