В подмосковных Химках сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю. Об этом сообщает РЕН ТВ. Как рассказал собеседник телеканала в Следственном комитете (СК) России, трагедия произошла 11 октября в доме на Совхозной улице.
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