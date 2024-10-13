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Сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю

Сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю

В подмосковных Химках сын изрезал мать ножом из-за тяги к алкоголю. Об этом сообщает РЕН ТВ. Как рассказал собеседник телеканала в Следственном комитете (СК) России, трагедия произошла 11 октября в доме на Совхозной улице.

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