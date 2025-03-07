Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий к 8 Марта на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поздравил женщин республики с Международным женским днем и поручил главам муниципалитетов обеспечить проведение связанных с этим праздником мероприятий на высоком уровне.