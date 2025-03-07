НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

48 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Опять прошлепали? 150млрд за один день не выведешь, значит кто-то сверху способствовал и крышевал.....Экс-менеджеров «Г...
  • Boris Borisov
    Правильно ! Так его , гада ! Это ж надо  ! Не заплатив большим дядям САМ взял и , что -то сделал !  )Собственнику здан...
  • Владимир Безгрешнов
    набирают силыС 1 мая нелегальн...

Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий к 8 Марта на высоком уровне

Минниханов поручил обеспечить проведение мероприятий к 8 Марта на высоком уровне

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поздравил женщин республики с Международным женским днем и поручил главам муниципалитетов обеспечить проведение связанных с этим праздником мероприятий на высоком уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх