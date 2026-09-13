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За рулем

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Названы самые опасные песни для водителей: некоторые есть и в вашем плейлисте

Названы самые опасные песни для водителей: некоторые есть и в вашем плейлисте

Юристы из фирмы Trujillo Gonzalez Law Firm в августе 2026 года разобрали 30 популярных автомобильных плейлистов Spotify, чтобы понять, как музыка в салоне связана с манерой езды.

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