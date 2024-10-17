Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Первый бунт Японии против США состоялся. Ждем второго

В дни, когда риск ядерной войны обсуждают применительно к Европе, Азии (конкретно — Корее) и Ближнему Востоку одновременно, детское воспоминание нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы оказалось кстати.

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