Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Полдворянина»: кто такие однодворцы и почему их презирали и помещики, и мужики

В русской истории есть сословие, которому никак не удавалось объяснить государству, кто оно такое. Однодворцы платили подушную подать, как крестьяне, но владели землёй, как дворяне.

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