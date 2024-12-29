The New Statesman: Краматорск станет следующим городом, который освободит ВС РФ Краматорск может стать следующим городом, который освободит Российская армия после Красноармейска (украинское название — Покровск).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии