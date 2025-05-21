Доктор Мясников назвал самое отвратительное в человеке

Врач Мясников назвал торчащий живот самым отвратительным в человеке Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» то, что он считает самым отвратительным в человеке.
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