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ФСБ схватила под Челябинском чёрного оружейника: что нашли в мастерской

ФСБ схватила под Челябинском чёрного оружейника: что нашли в мастерской

Оперативники опубликовали видео жёсткого задержания.Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области задержали подпольного дельца, который занимался незаконным оборотом оружия.

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