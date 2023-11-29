Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Подруга похищенных россиянок в Израиле подтвердила новость об их освобождении

Подруга похищенных россиянок в Израиле подтвердила новость об их освобождении

Подруга россиянки Елены Труфановой и ее мамы Ирины Татти, 73-летней врача-фтизиатра из Ростова-на-Дону, в разговоре со «Звездой» подтвердила сообщения о том, что женщин отпустили из плена палестинского радикального движения ХАМАС.

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