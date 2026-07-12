Летевших в Читу пассажиров бросили в аэропорту после переноса рейса

Пассажиры авиакомпании «ИрАэро», направлявшиеся из Благовещенска в Читу, попали в настоящую западню.«МК на Амуре» сообщает, что запланированный на 10 июля рейс сначала перенесли, а 11 июля двадцати путешественникам сообщили, что свободных мест на борту нет.
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