Летевших в Читу пассажиров бросили в аэропорту после переноса рейса

Пассажиры авиакомпании «ИрАэро», направлявшиеся из Благовещенска в Читу, попали в настоящую западню.«МК на Амуре» сообщает, что запланированный на 10 июля рейс сначала перенесли, а 11 июля двадцати путешественникам сообщили, что свободных мест на борту нет.